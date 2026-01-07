タレント・安田美沙子（４３）が７日、都内で「特別展京都十二の家」（１９日まで、松屋銀座）のプレス会見に、自前の着物姿で登場した。「つなぐ」「つたえる」がテーマの展覧会。この日安田が着用した着物の素材も、自身の故郷・京都の丹戸ちりめんだと明かした。展覧会を鑑賞した感想を聞かれ「どれもが宝物のよう。本当に大事に大事にされてきた時間や背景を感じた。この中はパワースポットです」と感動しきり。自身も