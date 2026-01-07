元SKE48松井珠理奈（28）と男性5人組グループ「BOYS AND MEN」辻本達規（34）が7日、都内のホテルで、結婚会見に臨んだ。今後の活動については、2人で名古屋を拠点にするとした。挙式については未定だというが、辻本は「名古屋で活動する僕らが東京で挙げるのも…間を取って静岡…？」とユーモアを交えて熟考の姿勢を見せた。それぞれのファンへ向けてメッセージも伝えた。辻本は「たくさんのファンの方に支えられて今の自分がいる