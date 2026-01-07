°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè67´ü²¦°ÌÀï¡Ê¼çºÅ¡§¿·Ê¹»°¼ÒÏ¢¹ç¡¢ÆüËÜ¾­´ýÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÏÍ½Áª¤¬ÂçµÍ¤á¡££±·î£¶Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï°ËÆ£¾¢Æó´§¡½ÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¤Î°ìÀï¤¬Åìµþ¡¦¾­´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¶É¤Î·ë²Ì¡¢ÂÐÌðÁÒÀï¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿°ËÆ£Æó´§¤¬116¼ê¤Ç¾¡Íø¡£²÷¾¡¤È¤¤¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë²¦°Ì¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡û¾¡Éé¤Î°½¤Ï39¼êÌÜ¤Ë¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬Ä©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤È¤Ê¤ëÂç°ìÈÖ¡¢¿¶¤ê¶ð¤ÇÀè¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤ÏÌðÁÒ¤ò»Ö¸þ¤·¤Þ¤¹¡£±¦¶ä