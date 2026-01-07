マウスコンピューターは1月7日、法人向けパソコンブランド“MousePro”（呼称：マウスプロ）より、13.3型有機ELディスプレイを搭載し重量約1.14kgのビジネスノートパソコン「MousePro C3」シリーズを販売開始すると発表した。ビジネスノートパソコン「MousePro C3」シリーズ同シリーズは、MouseProブランドとして初めて有機EL液晶を搭載した13.3型モバイルノートパソコン。13.3型、約1.14kgの軽量設計により、高い携帯性を実現して