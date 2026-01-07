冬休みが終わり、石川県の金沢市、津幡町など4市町の小中学校では7日、始業式が行われ、3学期がスタートしました。「おはようございます！」金沢市の米丸小学校では、冬休みを終えた児童が元気に登校しました。 始業式は、寒さやインフルエンザ対策としてオンラインで行われ、沖田拓校長はモニター越しに「馬のように走りこみ、飛躍の年にしてほしい」と激励しました。児童は：「(冬休みは)早めに宿題を終わらせて