サンマルクカフェは1月9日より、同店の"王道"の看板商品である「チョコクロ」(230円)と、チョコクロを異なる方向で進化させた2種の"進化系チョコクロ"が販売数で対決する「VS王道のチョコクロ」を実施する。第一弾として、「チョコクロ」の10倍のバターと2倍のチョコレートを使用した新商品「究極のチョコクロ」(390円)が登場。王道のチョコクロ(230円)vs究極のチョコクロ(390円)「VS王道のチョコクロ」の最初の対決相手として登場