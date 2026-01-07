1月9日、ニッポン放送にて『中村雅俊のオールナイトニッポンGOLD〜映画「五十年目の俺たちの旅」SP〜』の放送が決定した。【動画】「俺たちの旅」が約10分でわかる＜カースケ・グズ六・オメダ＞編1975年10月にスタートした連続ドラマ『俺たちの旅』。カースケ、オメダ、グズ六が繰り広げる熱い青春群像劇は、若者たちを熱狂させ、放送後も10年ごとに3本のスペシャルドラマが作られてきた。そして、放送開始50周年を迎えた今、