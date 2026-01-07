プロ野球・西武や大リーグで活躍した野球解説者の松坂大輔氏と、日米ゴルフツアーでキャディーを務めたスポーツビジネスプロデューサーの進藤大典氏がホストを務めるダブルス大会「ＴＨＥＤｏｕｂｌｅ．ｐｒｏｄｕｃｅｄｂｙ松坂大輔×進藤大典」が３月から５月に開催されることが決まった。社会人・著名人を対象としたダブルストーナメント。３月から東日本、関西、中四国、九州の全国４ブロック、１１会場で予選会が行