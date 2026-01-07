三山ひろしが2026年第1弾シングル「花とサムライ」を本日1月7日にリリースした。今作は、華やかに勇ましく、日本男児の心意気を歌ったアップテンポなロック演歌。表題曲に加え、カップリング曲が異なる2タイプ（花盤・侍盤）が同時発売され、花盤には阿久悠の遺作「親不孝ばし」、侍盤にはDJ KOOとの初コラボによるけん玉賛歌「KENDAMA DO DANCE!」が収録されている。また、「花とサムライ」のミュージックビデオも公開された。自