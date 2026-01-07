ＮＨＫは７日、大河ドラマ「豊臣兄弟！」（仲野太賀主演、日曜・後８時）の新キャストを発表した。俳優・香川照之（市川中車）の長男で歌舞伎俳優の市川團子（だんこ）と、俳優・緒形直人と女優・仙道敦子夫妻の長男で俳優の緒形敦の出演が決定。團子は大河ドラマ初出演、緒形は「いだてん〜東京オリムピック噺〜」（２０１９年）以来２度目となる。初大河の團子は、森可成の三男である森蘭丸役。幼い頃より織田信長に小姓とし