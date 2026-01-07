先週の中山・ダート１８００メートルで大差をつけて初勝利を挙げたフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）は、ブルーバードＣ・Ｊｐｎ３（１月２１日、船橋・ダート１８００メートル）で重賞に初挑戦する。鮮やかに逃げ切った前走は、２着馬に１秒９差の圧勝劇だった。田中博調教師は「条件も良かったでしょうし、新馬戦の頃から比べたら良くなっています」と説明した。