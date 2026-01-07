離婚伝説が、本日リリースした新曲「ステキッ！！」MVを20時に公開することを発表した。本楽曲は、1月9日から放送される全国フジテレビ系“ノイタミナ”TVアニメ『ハイスクール！奇面組』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。大切な人への儚く、もどかしい想いを描いた歌詞と、普遍的な切なさを表現したようなサウンドが溶け合い、新しいシティポップの風味を帯びたナイトグルーヴィングな作品に仕上がっているという。