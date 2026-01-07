昨年の凱旋門賞に挑戦して１６着に敗れた後、休養に入っていたアロヒアリイ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）が、今年からＧ１に昇格したサウジアラビアのネオムターフＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝２１００メートル）へ岩田望来騎手との初コンビで向かう。当初は来週の日経新春杯（１月１８日、京都）を始動戦に予定していたが、軽い外傷のため回避することになった。同馬を管理する