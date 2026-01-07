資料 香川県は、県内市町の職員の給与状況を公表しました。 国家公務員を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す「ラスパイレス指数」は、2025年4月1日現在、17市町平均で99.1となり、全国の市町村の平均(98.9)を0.2ポイント上回りました。市町別で、指数が100以上だったのは、高松市（100.1）、坂出市（100.3）、さぬき市（100.0）です。 全国の市の平均は98.7でした。県内8市のうち、善通寺市（98.6）と東かがわ市