今日7日午後の近畿は晴れる所が多いですが、夜は北部で雨や雷雨になる所があるでしょう。明日8日は強い寒気が流れ込み、北部では断続的に雪や雨となる見込みです。京都市内や大津市内にも雪雲が流れ込む可能性があります。厳しい寒さとなり、空気の乾燥が続く所もあるため、体調管理や火の取り扱いにお気をつけください。今日7日の近畿日中は大体晴れ夜は北部で雨や雷雨今日7日の近畿は高気圧に覆われていますが、このあとは日