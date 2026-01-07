7日未明、佐久市の市道で70代の男性が死亡しているのが見つかりました。警察が、事件と事故の両面で調べを進めています。７日午前4時すぎ、佐久市平林の市道で、「路上に人が倒れている」と通りかかった人から警察に通報がありました。倒れていたのは、南佐久郡に住む70代の男性で、その場で死亡が確認されました。男性には外傷があったということです。現場は、住宅街の路地で、警察が、事件と事故の両面で調べを進めています。