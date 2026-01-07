TWICEサナが6日、自身のインスタグラムにスポーツウェアブランドとコラボした数枚の写真を掲載した。複数の写真の中でも特にベッドに座って笑顔を見せている姿が目を引いた。ナチュラルなスタイルと自然な微笑みが交わり、特有の清純かつ健康な魅力を倍加させている。サナは腹筋とスリムなラインでファンの熱い反応を呼んだ。一方、モモが属するTWICEは昨年7月から世界43地域・78回規模で「THIS IS FOR」ツアーを継続している。今