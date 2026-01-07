長野市の善光寺では昨夜1年の無病息災を願う正月行事「びんずる廻し」が行われました。「びんずる廻し」は毎年1月6日に善光寺の本堂で行われる正月行事です。体にさらしを巻き頭に荒縄をかけた「びんずる尊者像」を本堂内で3周引き回して今年1年の無病息災を祈願するものです。昨夜は集まった30人の参拝者が行事に参加しました。びんずる尊者像は触れると病気が治る「撫仏（なでぼとけ）」とも呼ばれていて「しゃもじ」を使って像