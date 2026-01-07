2025年に50周年の節目を迎えた、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」「マイメロディ」を新しく捉え直し、その“生き方”に光を当てた体験型展示「好きにすなおに生きてみる展WITH MY MELODY」が表参道ヒルズ本館吹抜け大階段にて期間限定で開催されます☆ 表参道ヒルズ サンリオ「好きにすなおに生きてみる展WITH マイメロディ」 開催期間：2026年1月15日(木)〜1月21日(水)営業時間：11:00〜20:00 ※1