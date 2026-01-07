◇第105回全国高校ラグビー大会決勝桐蔭学園―京都成章（2026年1月7日東大阪市・花園ラグビー場）第105回全国高校ラグビーの決勝が、きょう7日の午後2時から東大阪市の花園ラグビー場で行われ、桐蔭学園（神奈川第1）と京都成章（京都）が対戦する。試合前に両校のメンバーが発表され、史上6校目となる3連覇を目指す桐蔭学園は高校日本代表候補HO堂薗尚悟主将（3年）が先発メンバーに名を連ねた。堂薗は5日の準決勝・