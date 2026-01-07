テレビ大阪ドラマ『令和に官能小説作ってます』（毎週水曜深0：00※関西ローカル）がきょう7日からスタートするのに先立ち、W主演を務める俳優・モデルの桃月なしこ（30）が、お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実（50）と共に合同取材会に出席した。【写真】華やかなピンクのスーツ姿で登場した桃月なしこフランス書院で実際に起こった話をベースにした小説『令和に官能小説作ってます』（著：さとうユーキ、原案：フ