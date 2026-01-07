SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢ÃËÀ­¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBOYSANDMEN¡×¤ÎÄÔËÜÃ£µ¬¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤Î·ëº§²ñ¸«¤¬¡¢ËÜÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤ÏÅì³¤ÃÏÊý½Ð¿È¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢ÄÔËÜ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤¬¸òºÝ¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¸µSKE¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà ¡õ ¥Ü¥¤¥á¥ó¡¦ÄÔËÜÃ£µ¬ ¡Û·ëº§²ñ¸«¸òºÝ¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ï?¥­¥ã¥ó¥×?¡Ö¼«Á³¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¤é¸µµ¤