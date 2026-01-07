けさは東京でも雪が降りましたが、きょう午後は太平洋側は晴れる所が多くなりそうです。一方、日本海側は雷を伴って雪が強く降り、大雪になる地域もあるでしょう。【写真を見る】【きょうの天気】北海道や東北では夜にかけて雷を伴った雪や吹雪に朝に雪が降った東京は午後から晴れ間も前線を伴った低気圧が日本海を進んでいて、今夜にかけて、寒冷前線が北日本を通過する見込みです。このため、北海道や東北では今夜にかけて雪が