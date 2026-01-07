2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。男性著名人部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/08/29）。【写真】深津絵里の白いヒップに腰を押し当てて激しく揺すり…「本番」疑惑まで囁かれた伝説の場面＊＊＊NHK朝の連続テレビ小説『あんぱん』で、北村匠海演じる主人公・喬の親友役で、挫折しかけた喬を励まし、漫画家を続けさせる重要なキーパーソンを妻夫木聡（44）が演じ