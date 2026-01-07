XREALは、Googleとの戦略的パートナーシップを複数年にわたり延長すると発表した。これに伴い、XREALはAndroid XRエコシステムの「リード・ハードウェア・パートナー」に指名された。 今年登場予定の有線XRグラス「Project Aura」に関する追加情報は、年内に改めて発表される。 Android XRは、次世代のウェアラブルデバイスを対象としたOS。今回の提携強化で、Project Auraを