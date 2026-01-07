日本航空（JAL）は、「JAL PayマイルUPプログラム」を開始した。マイルUPプログラムは、JAL PayやJAL NEOBANKの利用状況に応じて、マイルの積算率がアップするプログラム。基本積算率は国内決済が0.5％、海外決済が1.2％で、JAL Payステップとして2026年1月1日利用分からの利用回数や利用金額、チャージ金額に応じて、基本積算率に最大0.6％分を上乗せする。JAL NEOBANKからの2万円以上のチャージとJAL Payの2万円以上の利用で毎月