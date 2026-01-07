TRAICYでは航空や鉄道・バス、ホテルやクレジットカード、旅行情報など様々なジャンルの記事を配信している。2025年最も読まれた記事を振り返りたいと思う。昨今のアクセス数の推移をみると、必ずしも旅行業界のトレンドと、TRAICYの記事の閲覧数は一致しなくなってきたというのが率直なところだ。理由はいくつか考えられるが、最も大きいのは、記事の閲覧される入り口の変化だ。以前、X（旧：Twitter）やFacebookなどのSNSからア