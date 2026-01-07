MF斉藤光毅の所属するQPRは１月４日、チャンピオンシップ（イングランド２部）第26節のシェフィールド・ウェンズデー戦を３−０で完勝した。４−４−２の左MFで先発した斉藤はフル出場。先制点の場面でゴールに繋がるパスワークに絡むなど、攻守両方で精力的にプレーした。このシェフィールド・W戦で、QPRのハードスケジュールは一段落した。年末年始の過密日程は、イングランドサッカー界の伝統である。プレミアリーグこそ