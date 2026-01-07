Number_iの神宮寺勇太さんが自身のインスタグラムを更新。愛車の『ハーレーダビッドソン』の慣らし運転を終えたことを報告しました。 【写真を見る】【 Number_i・神宮寺勇太 】愛車『ハーレーダビッドソン』の慣らし運転完了を報告「1000km慣らし完了。美味しく頂きました笑ご馳走様でした」神宮寺さんは、ガレージで愛車の『ハーレーダビッドソン』にエンジンオイルを注ぐ画像を添えて、「1000km慣らし完了。美味しく