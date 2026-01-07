河村勇輝選手がNBAのシカゴ・ブルズと再度2way契約を結ぶことが日本時間7日発表されました。河村選手は2024年にNBAのメンフィス・グリズリーズと2way契約を結び日本人選手4人目のNBAプレーヤーとなりました。NBAと下部組織で同日に試合に登場したり、“ノールックパス”“股抜き”など河村選手の魅力的な技でアメリカの地でもすぐに人気者となっていました。NBAでは22試合に出場し、平均出場時間4.2分、1.6得点、0.9アシストを記録