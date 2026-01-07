お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が6日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」に出演。お笑い番組に“欠かせないモノ”について語った。同番組でAIの話題になり「そろそろ入れ替わってる仕事があるんですかね」とケンコバ。「よく言われてたじゃないですか、一昨年ぐらい。“2、3年後にはこの仕事と入れ替わります”とか」と話すと、「千原兄弟」千原ジュニアは「この世界で言うと、最初はこんなん言うとアレやけど、カメラマ