7日（水）午後は日本海側で大きく下り坂、北海道は暴風のおそれがあります。関東は真冬の寒さになるでしょう。＜7日（水）の天気＞関東は朝からぐずついた天気になっていますが、このあとは次第に回復する見込みです。一方、日本海からは低気圧が発達しながら近づき、夜遅くにかけて北海道付近を通過する見込みです。午後は日本海側で天気が下り坂となるでしょう。北日本や北陸は昼過ぎから、山陰も夕方以降雨や雪が降り出す見込み