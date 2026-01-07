今日（1月7日）といえば、無病息災を願う七草粥（ななくさがゆ）の日です。熊本県天草市の保育園児が、春の七草摘みに出かけました。 【写真を見る】七草摘みをする園児たちたくさん採れたかな？ 「セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ♪」 七草摘みを楽しんだのは、天草市の本町保育園の園児たちです。 先生と一緒にセリやナズナなどの春の七草を見つけては手で摘み取り、友達と見せ合っていま