けさ、岐阜県恵那市で行われた「福女チャレンジ」。兵庫県・西宮神社の「福男選び」から着想を得て、地元の実行委員会が初めて企画しました。参加した女性は111人。途中の運試しミッションを乗り越えながら、500メートル先のゴールを目指します。「最強の福女」には、西京漬けや地元産の米1俵が贈られました。