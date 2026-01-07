杉本達治前福井県知事は7日、セクハラに関する県の特別調査委員の報告書を受け「事実認定と評価を尊重する」とし、被害者に「深くおわび申し上げる」とのコメントを発表した。被害者保護を理由に説明の場は設けず書面で対応するとした。