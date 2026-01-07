暫定大統領に就任したデルシー・ロドリゲス氏＝5日、ベネズエラ首都カラカスの国会/Xinhua/Shutterstock/File（CNN）南米ベネズエラのロドリゲス暫定大統領は6日、首都カラカスで起きた米国の攻撃による犠牲者を悼み、7日間の服喪を宣言した。ロドリゲス氏は1月6日、国営テレビVTVに対し、「私は、ベネズエラを守り、ニコラス・マドゥロ大統領を守るために命をささげた若い男女に敬意と栄誉、栄光をささげ、7日間の服喪を布告する