ミュージシャンGACKT（52）が7日、X（旧ツイッター）を更新。一般女性との結婚を発表した俳優の本郷奏多（35）を祝福した。GACKTと本郷は03年に公開された映画「MOON CHILD」で共演して以来の付き合い。「奏多、本当におめでとう！思い返せば彼が10歳、ボクが28歳の時の出会い。映画『MOON CHILD』がきっかけだ。彼が成人した日を一緒に祝い、初めて教えた酒がテキーラ。。。そのせいか今では驚くほど酒が強い」と、酒豪ぶりも認め