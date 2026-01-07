※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年1月号からの転載です。この記事の画像を見る 今回の舞台である福岡は、博多ラーメン、モツ鍋、水炊きといった「グルメの町」というイメージが強い。しかし、実は文化的な取り組みも盛んで、「福岡市子どもと本の日」「ブックオカ 福岡を本の街に」などを通して、読書文化を広めようともしているという。そんな町に暮らす人々の本棚にはどんな作品が並ぶのか。少しだけ覗かせてもらおう。