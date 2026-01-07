メキシカンリーグのサルティーヨ・サラぺメーカーズは日本時間7日、球団公式X（旧Twitter）で前ロッテの国吉佑樹と前中日の石川翔の獲得を発表した。国吉は21年途中にトレードで加入し、東京五輪明け、勝ち試合の8回・佐々木千隼（現DeNA）に繋ぐ7回の男としてCS進出に大きく貢献。24年には球団新記録となる24試合連続無失点を記録するなど、シーズン通して一軍でプレーし、41試合に登板して防御率1.51の成績を残したが、昨季