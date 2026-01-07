カーリング女子で２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスでリードを務める近江谷杏菜は、チーム青森での学びを今に生かしている。高校卒業間近の０８年１月にチーム青森（当時）への加入を決断した際には「カーリング選手として生きていく覚悟を決めた」と振り返る。その重みを「理解していなかった」と笑うが、１０年バンクーバー五輪などを通じて世界への思いが高まった。「世界の選手の名前を知らないけど、