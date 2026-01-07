東海地方は、きょう午後は穏やかに晴れる所が多いでしょう。 【写真を見る】東海地方 3連休最終日は冷え込み強まる きょう午後は晴れ間広がる 空気が乾燥しやすいため火の取り扱いに注意を（愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報） 朝は曇り空でしたが、正午前の名古屋市内は次第に晴れ間が広がってきています。気温は6.6℃で、きのうよりも風は穏やかです。 きょうの午後は広く晴れて、日差しの暖かさを感じられるでしょう。空気が