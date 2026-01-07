EXOが、“SMP（SM Music Performance）スタイル”でカムバックする。【写真】EXOメンバー、8年ぶりの舞台に号泣…感動ショットEXOが1月19日にリリースする8thフルアルバムのタイトル曲『Crown』は、アトランタ・トラップのドラムとヘビーメタルのギター、EDMシンセが融合したハードダンスナンバー。大切な人を多くの人が手にしたい“王冠”に例えており、「すべてを懸けて最後まで守り抜く」というメッセージを込めた歌詞が印象的