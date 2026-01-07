俳優の市川團子（だんこ）がＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（仲野太賀主演、日曜・後８時）で森蘭丸を演じることが７日、発表された。團子は大河ドラマ初出演になる。森蘭丸は森可成の三男。幼い頃より織田信長に小姓として仕えて、やがて近習（主君のそば近くに仕える家臣）となる。本能寺の変では、明智光秀の急襲を受け、信長とともに１８歳の若さで討ち死にしたとされる。團子は「映像のお仕事に出演させていただくこと自