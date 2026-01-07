俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，が近影を公開した。６日に自身のＳＮＳを更新したＫｏｋｉ，はインスタグラムに「うさちゃんの耳がぴょんぴょん可愛い！犬達が狙ってます」とつづり、茶色のアウターにデニムパンツを合わせ、ウサギの形をしたシューズを履いた姿で犬と戯れる様子を披露した。この投稿には多数のいいねが寄せられている。