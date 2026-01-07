ヤクルトの新人選手が７日、埼玉・戸田市の寮に入寮した。トップを切って入寮したドラフト５位ルーキーの鈴木蓮吾投手（東海大甲府）は、高校時代に使用していたグラブを持参。グラブの内側には「笑顔」と刺しゅうされている。「どれだけ苦しい状況でも笑顔でやっていけば周りも明るくなって勝ちにつながっていくと思います」と誓った。