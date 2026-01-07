元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈と、ボーイズグループ「ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮ」の辻本達規が７日、都内で結婚発表会見を行った。２人は金屏風（きんびょうぶ）をバックに、幸せオーラ全開。ゴールインに至ったいきさつなどを語った。プロポーズの言葉について、辻本は「『結婚してください』とシンプルに伝えました」と告白。左手薬指に指輪がキラリと光った松井は「何て言っていただいたか覚えていないくらいうれしか