山崎豊子による小説を原作に、戦災孤児となった男性の波乱万丈の半生を描いた「大地の子」が舞台化される。主人公の陸一心（勝男）を演じるのは、井上芳雄。勝男の妹の張玉花を奈緒、勝男の妻となる江月梅を上白石萌歌が演じる。物語の舞台は、第二次世界大戦後の中国。戦争孤児として中国に取り残された勝男が、子どものいない小学校教師夫妻の元に引き取られ、差別を受けながらも必死に生きていく。奈緒に本作の魅力や公演への