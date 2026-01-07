１２月２７日、海南省文昌市の海南商業宇宙発射場（１期）の発射エリア。（ドローンから、文昌＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社文昌1月7日】中国海南島の北東に位置する海南省文昌市は、緯度が低く三方を海に囲まれていることから、安全面でも運用面でもロケット打ち上げの優位性があり、中国の商業宇宙産業の重要拠点となりつつある。市内には国内初の商用ロケット打ち上げ施設、海南商業宇宙発射場がある。2024年11月に初めて