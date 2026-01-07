「サロンパス」で知られる久光製薬は６日、経営陣による自社株買収（ＭＢＯ）を実施し、株式を非上場化すると発表した。創業家出身の中冨一栄社長の資産管理会社が株式公開買い付け（ＴＯＢ）を行い、総額は約３９００億円を見込んでいる。成長に向けた投資などの意思決定をしやすい体制を整える狙いがある。１株あたり６０８２円で今月７日〜２月１９日に買い付ける。成立すれば東京証券取引所プライム市場などへの上場は廃止