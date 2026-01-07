栃木県立高で生徒が別の生徒に暴行したとみられる動画が交流サイト（SNS）に投稿された問題で、高校側は7日、写っているのが自校の生徒だと認め「いじめ防止対策推進法のいじめの定義に該当し得る」との認識を示した。今後、生徒らにいじめや人間関係に関するアンケートを実施するほか、保護者説明会を開くとしている。動画は被害生徒が複数人に取り囲まれ、1人から一方的に殴られたり蹴られたりする内容。SNSを通じて拡散した